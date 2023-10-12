القسام تقصف تل أبيب ردًا على استهداف مخيمات اللاجئين
(بي بي سي)
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب "ردا على غارات إسرائيلية استهدفت المدنيين في مخيمين للاجئين في قطاع غزة".
وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في مخيمي الشاطئ وجباليا.
وكثف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من غاراته الجوية على مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس "الاحتلال يرتكب مجازر جديدة وهناك عشرات الشهداء والإصابات بعد تدمير منازل المدنيين على رؤوس ساكنيهم بدون تحذير في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق"
وبحسب تقارير إعلامية فقد تناثرت جثث الشهداء بين ركام المباني المدمرة في مخيم الشاطئ.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: