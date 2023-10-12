القسام تقصف تل أبيب ردًا على استهداف مخيمات اللاجئين

صواريخ تُطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر

(بي بي سي)

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب "ردا على غارات إسرائيلية استهدفت المدنيين في مخيمين للاجئين في قطاع غزة".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في بيان نشر على موقعها أنها تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في مخيمي الشاطئ وجباليا.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من غاراته الجوية على مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس "الاحتلال يرتكب مجازر جديدة وهناك عشرات الشهداء والإصابات بعد تدمير منازل المدنيين على رؤوس ساكنيهم بدون تحذير في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق"

وبحسب تقارير إعلامية فقد تناثرت جثث الشهداء بين ركام المباني المدمرة في مخيم الشاطئ.