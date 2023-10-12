أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على الدخول العسكري إلى غزة

وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن جيش الاحتلال يواصل هجماته على مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة، لافتًا إلى أن الجيش يرد الآن بموجب القانون الدولي، حسبما أوردت فضائية العربية.

ورفض الرئيس الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، التعليق على إمكانية دخول جيش الاحتلال عسكريًّا إلى قطاع غزة.

وتابع أن 5 آلاف صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل، ألفان منها سقطوا في مناطق مفتوحة.

ولفت هوتسوج، إلى أن الوضع مأساوي ومؤلم والأسرى يعيشون كابوسًا، موضحًا أنه كان بوسع مدنيي غزة أن ينقلبوا على حماس

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 1200 شهيد ونحو 5763 مصابًا.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.