الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية العشوائية على غزة ترقى إلى "عقاب جماعي"

وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية على غزة ترقى إلى "عقاب جماعي".

وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق، الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة والاحتلال الإسرائيلي وهضبة الجولان من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يساورني القلق إزاء تبادل إطلاق النار مؤخرا على طول الخط الأزرق والهجمات المبلغ عنها من جنوب لبنان".

وأضاف: "أناشد جميع الأطراف وأولئك الذين لديهم تأثير على تلك الأطراف، تجنب المزيد من التصعيد والامتداد".

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 1200 شهيد ونحو 5763 مصابًا.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.