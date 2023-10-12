الأمم المتحدة: قلقون بشأن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق

نيويورك - (د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق، الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة والاحتلال الإسرائيلي وهضبة الجولان من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يساورني القلق إزاء تبادل إطلاق النار مؤخرا على طول الخط الأزرق والهجمات المبلغ عنها من جنوب لبنان".

وأضاف: "أناشد جميع الأطراف وأولئك الذين لديهم تأثير على تلك الأطراف، تجنب المزيد من التصعيد والامتداد".