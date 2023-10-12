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BBC

استطلاع رأي في إسرائيل: 67 % يرون الفشل في طوفان الأقصى أكبر من حرب أكتوبر

11:06 ص الخميس 12 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

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وكالات

يعتقد 84 % من الإسرائيليين أن عملية طوفان الأقصى، بسبب فشل للقيادة السياسية، بحسب استطلاع للرأي في إسرائيل.

ويعتقد 67 % من الإسرائيليين أن الفشل الذريع في هجوم السبت الماضي، أكبر من فشل حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973.

و94 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة هي المسؤولة عن انهيار منظومة الدفاع في غلاف غزة.

ولا يثق 59 % من الإسرائيليين في قدرة الحكومة على إدارة الحرب، ويطالب 52 % من الإسرائيليين، بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، و56 % يطالبون بإقالة نتنياهو.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى نحو 1300 قتيل إسرائيلي، وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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