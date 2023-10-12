وزير الطاقة الإسرائيلي: لا مياه ولا كهرباء لغزة قبل الإفراج عن الأسرى

وكالات

قال يسرائيل كاتس وزير الطاقة الإسرائيلي، إنه لا مياه ولا كهرباء لقطاع غزة قبل الإفراج عن أسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، حسبما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 1100 شهيد ونحو 5339 مصابًا.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.