إعلان

BBC

وزير الدفاع الألماني: إسرائيل تطلب من برلين ذخيرة لسفنها الحربية

10:38 ص الخميس 12 أكتوبر 2023

بوريس بيستوريوس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(د ب أ)

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صباح اليوم الخميس بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا ذخيرة لسفنها الحربية بعد هجوم حماس واسع النطاق.

وجاءت التصريحات على هامش اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل.

فضلا عن ذلك، تم طلب إمدادات دم وسترات واقية، وفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية

سوق مصراوى

بوريس بيستوريوس إسرائيل وزير الدفاع الألماني ألمانيا ذخيرة هجوم حماس طوفان الأقصى حلف شمال الأطلسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market