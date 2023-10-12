وزير الدفاع الألماني: إسرائيل تطلب من برلين ذخيرة لسفنها الحربية
(د ب أ)
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صباح اليوم الخميس بأن إسرائيل طلبت من ألمانيا ذخيرة لسفنها الحربية بعد هجوم حماس واسع النطاق.
وجاءت التصريحات على هامش اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل.
فضلا عن ذلك، تم طلب إمدادات دم وسترات واقية، وفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية
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