"مؤشرات قبل ساعات".. اعتراف جديد لجيش الاحتلال بشأن هجوم حماس المباغت

القاهرة - مصراوي:

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بظهور "مؤشرات" قبل ساعات من الهجوم المُباغت الذي شنته حركة حماس فجر السبت الماضي، وأودى إلى ما يزيد عن 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب حتى الآن.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية، عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله: "لم تكن هناك تحذيرات استخباراتية كبيرة، لكن كانت هناك بعض المؤشرات".

وأضاف: "سوف نحقق بالعديد من الطرق في المؤشرات التي ظهرت في الساعات التي سبقت الهجوم".

وأشار تقرير للقناة إلى أن كبار ضباط الاستخبارات الإسرائيلية ناقشوا، ليلة الجمعة، بعض "المؤشرات غير المحددة على هجوم تستعد حماس لشنه جنوب إسرائيل".

وأضافت: "ناقش كبار ضباط المخابرات هذه المؤشرات ليلة الجمعة، واتفقوا على مواصلة النقاش صباح السبت".

كانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وعلى وقع ذلك، أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية، كما فرض حصارًا شاملًا على القطاع الذي يئن بالأساس من أزمات إنسانية كبيرة.