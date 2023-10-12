القسام تطلق سراح مستوطنة وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

مصراوي

أعلنت كتائب القسام، إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها، بعدما تحفظت عليهم خلال الاشتباكات، في كيبوتس.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ حماس أحرقت أناسًا أحياء وذبحت جنود من الجيش الإسرائيلي.

وتابع نتنياهو في بيان مشترك عقب الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ، إن "كل عنصر في حماس هو شخص ميت"، مشيرًا، " تم تشكيل حكومة طوارئ ونحن متحدون وجنبنا خلافاتنا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي" نحارب بكل قوتنا وعلى الجبهات كافة، كما أننا جلبنا دعما دوليا غير مسبوق لإسرائيل".

من جانبه أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن الحكومة تشكيل "مجلس حرب" يكون غانتس ركنا رئيسيا فيه.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 1100 شهيد ونحو 5339 مصابًا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1100 شهيد 5339 مصاب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية، مؤكدة استشهاد 6 مسعفين وإصابة 15 آخرين.

وفي الشأن ذاته، أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّه تم العثور على عدد كبير من الجثث لجنود الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، تم كشفهم بسبب روائح كريهة انتشرت في المستوطنة، وقد قتلوا برصاص المقاومين.