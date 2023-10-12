بيان هام من بايدن بشأن أسرى أمريكا لدى المقاومة في قطاع غزة
وكالات
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى حماس بشأن الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل على استعادة الأسرى الأمريكيين لدى حماس.
وأضاف بايدن، أنه بعث برسالة تحذير لـ طهران، قائلا: "قلنا لإيران بوضوح احذروا".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه "لا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة"، لافتا إلي أن "واشنطن عززت الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة".
وفي الشأن ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، ارتفع إلى 22 شخصا على الأقل.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه "في هذه المرحلة، يمكننا أن نؤكد وفاة ما لا يقل عن 22 مواطنا أمريكيا، وتم إبلاغ واشنطن في وقت سابق عن مقتل 14 مواطنا أمريكيا على الأقل".
وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن 17 مواطناً أميركياً مازالوا في عداد المفقودين.
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