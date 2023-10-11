مقتل 11 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

مصراوي

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مقتل 11 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت.

وقال دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن 30 تلميذا في مدارس تديرها الأمم المتحدة، قتلوا أيضا وأصيب 8 آخرون و3 أساتذة.

وقالت جنيفر أوستن، مسؤولة في الأمم المتحدة في بيان، إن الموظفين الذين قتلوا هم "5 أساتذة من مدارس الأونروا وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي و3 أعضاء من فرق دعم" في غزة، مضيفةً أن "البعض قتلوا في منازلهم عندما كانوا مع عائلاتهم".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لأن "هناك زملاء دفعوا الثمن الأكبر"، ودعا إلى "حماية المدنيين".

وأكد جوتيريش، أنه على تواصل مستمر مع قادة منطقة الشرق الأوسط لبحث عدد من الأولويات الرئيسية، مشددا على ضرورة تجنب توسع رقعة الصراع.

وأعرب عن قلقه بشأن تبادل النيران مؤخرا على طول الخط الأزرق والتقارير التي أفادت بحدوث هجمات من جنوب لبنان.

وناشد جميع الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، تجنب مزيد من التصعيد وانتشار الصراع.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء غزة.

وشدد، على ضرورة ألا تُستهدف منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والعيادات.

وقال، إن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة.