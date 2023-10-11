السفارة الأمريكية في لبنان تنفي شائعات إخلاء مبناها في بيروت

وكالات

نفت السفارة الأمريكية في لبنان، الأخبار المتداولة عن إخلاء مبناها ببيروت، إذ قالت إنه "لم يتم إخلاء السفارة وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي والتقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة".

وفي وقت سابق، تم تداول أنباء تفيد بأن السلطات الأمريكية بدأت بعمليات إخلاء للسفارة في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تؤكد من خلالها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وأفادت مصادر بأن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان.

وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت الى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "رسالة التحذير" في اتصال أجرته معه من واشنطن.