الزوارق الحربية للاحتلال تقصف شواطئ غزة وشمال القطاع بقذائف مدفعية

مصراوي

قصفت الزوارق الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شواطئ غزة وشمال القطاع بقذائف مدفعية، حسبما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية.

وجددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمحيط أبراج العودة والندى شمال قطاع غزة.

كما وقع اشتباك مسلح على المدخل الغربي لبيت فجار جنوب بيت لحم وإصابة خطيرة لأحد الشبان

وفي تصعيد من الاحتلال الإسرائيلي بشأن المعتقلين، أعلنت مصادر عبرية، أن إدارة سجون الاحتلال، قررت تقليص التيار الكهربائي في غرف الأسرى واقتصاره على إنارة بالحد الأدنى.

وتابعت المصادر العبرية، أن الاحتلال سيسحب الهواتف العمومية بالأقسام المتواجدة فيها ومنع الأسرى من الخروج للساحات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.