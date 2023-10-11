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الاحتلال يتخذ إجراءات تصعيدية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون

10:42 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الاحتلال يتخذ إجراءات تصعيدية ضد الأسرى الفلسطينيي

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مصراوي

أعلنت مصادر عبرية، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قررت تقليص التيار الكهربائي في غرف الأسرى واقتصاره على إنارة بالحد الأدنى، حسبما أوردت وكالة صفا الفلسطينية.

وتابعت المصادر العبرية، أن الاحتلال سحب الهواتف العمومية بالأقسام المتواجدة فيها ومنع الأسرى من الخروج للساحات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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