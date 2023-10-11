الأونروا تطلب 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتوفير المساعدات لغزة

مصراوي

طلبت منظمة الأونروا، 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتوفير المساعدات الحيوية لقطاع غزة، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الأونروا، إن هناك مأساة إنسانية غير مسبوقة في غزة، ويجب وصول المساعدات للمدنيين الفارين من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في مدارس الأونروا، في الوقت الذى تشهد فيه هذه المدارس نزوحا إليها.

ويبلغ عدد مدارس الأونروا 83 مدرسة، منها 16 مدرسة أصيبت بأضرار أحدها كان بها نازحون، ولن تستطيع المدارس أكثر من 150 ألف فلسطيني، ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتها.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.