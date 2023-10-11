وسائل إعلام تركية: لقاء بين أردوغان وقيادة حماس في أنقرة

لقاء بين أردوغان وقيادة حماس في أنقرة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية، عن لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقيادة حركة حماس في العاصمة التركية أنقرة لبحث ملف أسرى الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل وأسر عدد كبير من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.