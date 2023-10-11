سرايا القدس تقصف 3 مدن في إسرائيل بتوقيت ساعة البهاء

مصراوي

أطلقت "سرايا القدس" رشقات صاروخية كبيرة، على تل أبيب وعسقلان وسديروت، ردًا على المجازر واستهداف البيوت المدنية في قطاع غزة، في الـ9 مساء بتوقيت ساعة البهاء.

وفي وقت سابق قصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة، ردًا على استهداف المدنيين.

وذكرت القسام، على قناتها بتطبيق تيليجرام أنها تقصف تل أبيب "برشقة صاروخية" ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وما خلفه من دمار واسع ومئات القتلى.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.