البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن نيته إرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى إسرائيل إذا لزم الأمر.

وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتجديد بعض صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية من مخزونها في إسرائيل.

وأوضح أن مساعدات أمريكا بدأت بالوصول إلى إسرائيل وستستمر خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.