الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه على تواصل مستمر مع قادة منطقة الشرق الأوسط لبحث عدد من الأولويات الرئيسية، مشددا على ضرورة تجنب توسع رقعة الصراع.

وأعرب، في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، عن قلقه بشأن تبادل النيران مؤخرا على طول الخط الأزرق والتقارير التي أفادت بحدوث هجمات من جنوب لبنان.

وناشد جميع الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، تجنب مزيد من التصعيد وانتشار الصراع.

ودعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى الإطلاق الفوري لسراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء غزة.

وشدد، على ضرورة ألا تُستهدف منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والعيادات.

وقال، إن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة. وأعرب عن الأسف البالغ لمقتل عدد من الموظفين الأممين.

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت ارتفاع عدد موظفيها الذين قُتلوا في غزة منذ يوم السبت إلى 11 شخصا.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، ضرورة السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء. وشدد على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق.

وشكر جوتيريش مصر على انخراطها البناء لتيسير الوصول الإنساني عبر معبر رفح وجعل مطار العريش متاحا للمساعدات الحيوية.