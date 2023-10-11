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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 189 ضابطًا وجنديًا من قواته في طوفان الأقصى

08:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 189 ضابطًا وجنديًا من قواته منذ بداية الحرب"، حسبما أوردت شبكة قدس الإخبارية.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى نحو 1300 قتيل إسرائيلي، وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الإسرائيلية طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية القتلى الإسرائيليين الحرب على قطاع غزة

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