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ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 1300 قتيل

08:46 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 1300 قتيل

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى نحو 1300 قتيل إسرائيلي، وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

سوق مصراوى

وزارة الصحة الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية قطاع غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي القتلى الإسرائيليين

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