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BBC

الخارجية: مصر مستمرة في فتح معبر رفح لتوفير المساعدات إلى أهالي غزة

07:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سامح شكرى وزير الخارجية

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وكالات

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات للأشقاء في فلسطين.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر مشترك عقده مع نظيره الإيطالي في مقر وزارة الخارجية اليوم، أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لمنع تفاقم الموقف.

وأشار وزير الخارجية، سامح شكري، إن الشعب الفلسطينى يعانى من القصف المستمر واستهداف مواقع مدنية وغياب سبل العيش من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع شكري، أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين، للتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة والأضرار الإنسانية الواقعة بين الطرفين، موضحا أهمية تصاعد الأصوات الدولية لخفض التصعيد والتوقف عن الحرب.

وأوضح وزير الخارجية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتى فى إطار الدور العربى الداعم للموقف الفلسطينى وضرورة وقف التصعيد، مشددا على أهمية تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.

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