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BBC

المقاومة الفلسطينية تعلن استبدال مقاتليها في عسقلان ومدن أخرى

06:32 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، أنّها تمكنت من استبدال مقاتليها في مناطق الاشتباكات بغلاف قطاع غزة.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم،" تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك اشتباكات قوية اندلعت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في قاعدة زيكيم الإسرائيلية، ما دفع قوات الاحتلال لاستدعاء عدد من الطائرات المروحية.

ومن جانبه أفاد الناطق باسم كتائب "القسام" أبوعبيدة أن وحدات النخبة تقتحم قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وكان تلفزيون فلسطين أعلن استشهاد 3 مواطنين في عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة قصرة في نابلس.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج الكرمل المجاور لمجمع الشفاء الطبي.

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