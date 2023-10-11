اشتباكات قوية بين المقاومة وقوات الاحتلال في قاعدة زيكيم الإسرائيلية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك اشتباكات قوية اندلعت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في قاعدة زيكيم الإسرائيلية، ما دفع قوات الاحتلال لاستدعاء عدد من الطائرات المروحية.

ومن جانبه أفاد الناطق باسم كتائب "القسام" أبوعبيدة أن وحدات النخبة تقتحم قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وكان تلفزيون فلسطين أعلن استشهاد 3 مواطنين في عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة قصرة في نابلس.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج الكرمل المجاور لمجمع الشفاء الطبي.