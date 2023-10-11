الاحتلال يفرض عزل شامل على المعتقلين الفلسطينيين

رام الله - (د ب أ)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي "فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة" على المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء جولة القتال الحاصلة مع الفصائل الفلسطينية.

وذكر بيان صدر عن نادي الأسير، أن إدارة السجون أبلغت المعتقلين، أن إجراءات العزل الجديدة جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر البيان أنه تم فرض عزل إضافي على المعتقلين منذ يوم السبت الماضي "كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية" بحقهم في إطار "جريمة العقاب الجماعي".

ومن تلك الإجراءات سحب كل محطات التلفاز المحددة للمعتقلين، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، إضافة إلى زيادة أجهزة التشويش، وعرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون المعتقلين.

وأكد نادي الأسير أن هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير المعتقلين في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقهم، واستمرار عزلهم المضاعف.

وأشار إلى أنه بموجب أمر أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي في الثامن من الشهر الجاري يٌعتبر المعتقلون الفلسطينيون من قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002 خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.