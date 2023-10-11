لإظهار التضامن.. وزير خارجية بريطانيا يصل إسرائيل
لندن - (د ب أ)
وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في دلالة على " التضامن الراسخ" مع الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة حماس.
ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القول "وزير الخارجية وصل إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع شعب إسرائيل بعد هجمات حماس".
وأضاف المتحدث" سوف يلتقى وزير الخارجية بالناجين من الهجمات وقادة إسرائيليين بارزين لإظهار دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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