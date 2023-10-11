أبو الغيط: العقاب الجماعي لغزة أمر منافي للقانون الدولي
القاهرة - (د ب أ)
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة.
جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم، أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا و جبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما إلى القاهرة ، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.
وقال المتحدث إن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة حيث شدد الأمين العام على أن الانتقام من سكان غزة وإتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافي للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود.
وعبر أبو الغيط، خلال اللقاءين، عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.
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