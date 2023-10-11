الاحتلال الإسرائيلي يواصل حشد أعداد كبيرة من قواته بالقرب من الحدود مع غزة
تل أبيب - (بي بي سي)
يحتشد الاحتلال الإسرائيلي قواته بالقرب من الحدود مع غزة فيما يبدو استعدادًا لعملية برية في القطاع ردًا على الهجمات التي شنتها حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم الخامس على التوالي.
وتفيد التقارير الواردة من القطاع بوجود نقص في المواد الغذائية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وحذرت المستشفيات في غزة بأن المواد الطبية والأدوية ستنفد في غضون الـ24 ساعة المقبلة.
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