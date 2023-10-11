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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حشد أعداد كبيرة من قواته بالقرب من الحدود مع غزة

04:17 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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تل أبيب - (بي بي سي)

يحتشد الاحتلال الإسرائيلي قواته بالقرب من الحدود مع غزة فيما يبدو استعدادًا لعملية برية في القطاع ردًا على الهجمات التي شنتها حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم الخامس على التوالي.

وتفيد التقارير الواردة من القطاع بوجود نقص في المواد الغذائية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وحذرت المستشفيات في غزة بأن المواد الطبية والأدوية ستنفد في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

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