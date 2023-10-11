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بعد أيام من "طوفان الأقصى".. الاحتلال يواصل رفع جثث قتلاه في سديروت

04:01 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الاحتلال يواصل رفع جثث قتلاه في سديروت

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تل أبيب - (بي بي سي)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، عملية البحث عن الجثث ونقلها، بعد الهجوم الذي شنته حماس ضد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأطلقت عليه "طوفان الأقصى"..

والتقطت الصور المرفقة بالقرب من مركز للشرطة مدمر في سديروت حيث دارت معركة بالأسلحة النارية.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 1200 شخص، وأكثر من 2700 جريح جراء الهجمات التي شنتها حماس.

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