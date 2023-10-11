انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل

(مصراوي)

أعلن رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، عن القطاع المحاصر وذلك بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل الساعة 2 ظهرًا.

وكانت وكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، حذرت في وقت سابق من اقتراب نفاد مخزون الوقود غدا الخميس لتشغيل المولدات في مستشفيات غزة.

ونبهت كيلة سابقا أن انتهاء الموضوع من شأنه زيادة الوضع سوءا ومفاقمة الوضع بشكل كارثي بشكل خاص في المستشفيات.

هذا وصرح مدير مستشفى الشفاء قائلا إن كمية الوقود المتبقية واللازم لتشغيل المولدات تكفي حاجة المستشفى لأربعة أيام فقط .