بعد 30 ساعة تحت الأنقاض.. العثور على الصحفية سلام ميمة وعائلتها

وكالات

نجحت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء، في العثور على مراسلة ومذيعة إذاعة صوت القدس سلام ميمة وزوجها وأبنائها الثلاثة، أحياء، بعد 30 ساعة تحت الأنقاض، جراء استهداف غارة إسرائيلية لمنزلها.

وكانت ترددت أنباء عن استشهاد المراسلة سلام ميمة وعائلتها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم أمس الثلاثاء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صرح بأن 10 صحفيين فلسطينيين استشهدوا جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن ثلاثة صحفيين ارتقوا صباح اليوم جراء استهدافهم من طائرات إسرائيلية أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

واعتبر البيان أن "جريمة الاحتلال بحق الصحفيين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".