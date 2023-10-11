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السلطة الفلسطينية تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة دوليًا

02:58 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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رام الله- (بي بي سي)

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها القنابل الفسفورية والعنقودية وغيرها في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية في بيان لها ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في القطاع، وقالت إن "إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف الغارات الإسرائيلية فورًا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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