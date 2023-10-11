الاحتلال الإسرائيلي يقصف الجامعة الإسلامية بغزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف الجامعة الإسلامية في غزة بذريعة استخدام نشطاء حماس لها كموقع لتدريب أفراد في الاستخبارات العسكرية، ولتطوير الأسلحة وإنتاجها.

وذكر جيش الاحتلال أن حماس قامت أيضا بجمع الأموال لعملياتها في مؤتمرات جامعية.

ووصف الاحتلال الجامعة بأنها "مركز عملياتي وعسكري مهم" بالنسبة لحركة حماس، التي شنت هجوما واسع النطاق السبت الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المضادة بقطاع غزة ليصل إلى 1055 شخص على الأقل، اليوم الأربعاء. كما أصيب نحو 5000 شخص آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.