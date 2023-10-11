وفاة شخص وإصابة 153 آخرين جراء زلزال أفغانستان

إسلام آباد - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي آخر غرب أفغانستان اليوم الأربعاء، في نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية مطلع هذا الأسبوع، أودت بحياة نحو 2400 شخص.

ووفقا لمسؤولين محليين، لقى شخص حتفه وجرى نقل 153 مصابا للمستشفى بعد زلزال اليوم. كما تدمرت مزيد من القرى في ما لا يقل عن ثلاث مناطق في إقليم هيرات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن أحدث زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر. ووقع الزلزال بالقرب من مدينة هيرات، بالقرب من مركز الزلزال الذي وقع السبت الماضي، وعلى عمق تسعة كيلومترات.

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.