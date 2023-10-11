ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1055 شخصًا
غزة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1055 شخص وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة القتال الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي .
وأعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.
ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق مساء السبت على إعلان حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.
ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
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