حماس: لا نستهدف الأطفال والمدنيين في الأراضي المحتلة
غزة - (د ب أ)
أفادت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها وفصائل المقاومة الفلسطينية لا يقومون باستهداف الأطفال والمدنيين داخل الأراضي المحتلة بل يركزون ضرباتهم نحو المنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل.
واعتبرت حماس، في بيان صحفي اليوم، أن "تبني وسائل إعلام دولية للرواية الإسرائيلية دون تحقق، ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة".
وأضافت: "لقد عملت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام على استهداف المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية وهي أهداف مشروعة، وسعت في الوقت ذاته لتجنب المدنيين".
وأشارت في المقابل إلى أن الجيش الإسرائيلي "مسح كلياً أحياء بأكملها، وقصف بنايات سكنية فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 950 فلسطينيا مدنيا حتى اللحظة في قطاع غزة منهم 260 طفلاً و230 سيدة".
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