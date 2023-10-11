بعد قصف الجامعة الإٍسلامية.. جيش الاحتلال: كانت مركزًا سياسي وعسكري لحماس

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الإسلامية التي قصفها في وسط قطاع غزة، كانت مركزا لإنتاج الوسائل القتالية لحماس، وأنها تحولت لمركز سياسي وعسكري لحركة حماس، حسبما ذكرت "العربية".

وادعى جيش الاحتلال، الذي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة ويستهدف المدنيين والأطقم الطبية وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القطاع، أن الجامعة الإسلامية في غزة كانت مركز تدريب وتأهيل لمهندسي حماس.