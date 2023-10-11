إعلان

BBC

بعد قصف الجامعة الإٍسلامية.. جيش الاحتلال: كانت مركزًا سياسي وعسكري لحماس

01:18 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

قصف غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الإسلامية التي قصفها في وسط قطاع غزة، كانت مركزا لإنتاج الوسائل القتالية لحماس، وأنها تحولت لمركز سياسي وعسكري لحركة حماس، حسبما ذكرت "العربية".

وادعى جيش الاحتلال، الذي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة ويستهدف المدنيين والأطقم الطبية وقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القطاع، أن الجامعة الإسلامية في غزة كانت مركز تدريب وتأهيل لمهندسي حماس.

سوق مصراوى

قصف الجامعة الإٍسلامية طوفان الأقصى جيش الاحتلال حركة حماس

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market