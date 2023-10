إزالة علم الاحتلال عن مجلس بلدية شيفيلد خلال احتجاجات بإنجلترا (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

استنكر مسؤول بمجلس بلدية شيفيلد في إنجلترا، اليوم الأربعاء، حادثة إزالة علم الاحتلال الإسرائيلي من على مبنى مجلس البلدية خلال مظاهرات مناهضة للاحتلال.

وقال المسؤول خلال تصريحاته "هذا ليس ما نؤيده"، وجاء التنديد بعد ظهور فيديو لشخصين يتسلقا مبنى بلدية شيفيلد التاريخي البالغ ارتفاعه 60 مترًا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الشخصان خلال المظاهرة مساء أمس الثلاثاء، بإزالة علم الاحتلال الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني محله، وسط هتافات منددة بالاحتلال أسفل المبنى، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وعلق رئيس المجلس توم هانت، على الاحتجاجات قائلًا "الجميع له الحق في التظاهر بسلمية وسلام، ولكن لا يمكننا دعم هذه الأحداث التي تجرى خلال التظاهر خارج مجلس بلدية شيفيلد وتعريض المتظاهرون أنفسهم والآخرين لخطر جاد".

Sheffield Council followed orders from the British government and flew the Israeli flag today as it bombed Gaza.



A protestor climbed the council building and replaced it with the Palestinian flag. pic.twitter.com/c7dS00LES5