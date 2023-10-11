إزالة علم الاحتلال عن مجلس بلدية شيفيلد خلال احتجاجات بإنجلترا (فيديو)
كتبت- سلمى سمير:
استنكر مسؤول بمجلس بلدية شيفيلد في إنجلترا، اليوم الأربعاء، حادثة إزالة علم الاحتلال الإسرائيلي من على مبنى مجلس البلدية خلال مظاهرات مناهضة للاحتلال.
وقال المسؤول خلال تصريحاته "هذا ليس ما نؤيده"، وجاء التنديد بعد ظهور فيديو لشخصين يتسلقا مبنى بلدية شيفيلد التاريخي البالغ ارتفاعه 60 مترًا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام الشخصان خلال المظاهرة مساء أمس الثلاثاء، بإزالة علم الاحتلال الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني محله، وسط هتافات منددة بالاحتلال أسفل المبنى، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وعلق رئيس المجلس توم هانت، على الاحتجاجات قائلًا "الجميع له الحق في التظاهر بسلمية وسلام، ولكن لا يمكننا دعم هذه الأحداث التي تجرى خلال التظاهر خارج مجلس بلدية شيفيلد وتعريض المتظاهرون أنفسهم والآخرين لخطر جاد".
Sheffield Council followed orders from the British government and flew the Israeli flag today as it bombed Gaza.— Lowkey (@Lowkey0nline) October 10, 2023
A protestor climbed the council building and replaced it with the Palestinian flag. pic.twitter.com/c7dS00LES5
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: