بدء إجلاء رعايا الدول الغربية من إسرائيل

تل أبيب - (بي بي سي)

قررت الدنمارك إرسال طائرات إلى المنطقة لإجلاء رعاياها ويعتقد أن هناك حوالي 1200 دانماركي يعيشون في إسرائيل و90 آخرين في الأراضي الفلسطينية.

وكانت كندا قد أعلنت قبل ذلك عن نيتها لإجلاء رعاياها من إسرائيل في الأيام المقبلة على متن طائرات القوات المسلحة الكندية. كما أعلنت إسبانيا عزمها إرسال طائرتين عسكريتين إلى إسرائيل لإجلاء نحو 500 إسباني علقت رحلاتهم التجارية منذ بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت.

وستنظم فرنسا رحلة يوم غد الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل.