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BBC

زيلينسكي يخشى تفضيل الغرب دعم إسرائيل عن مساعدة بلاده

12:22 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خشيته من احتمالية أن يقلل الغرب من اهتمامه بالصراع في أوكرانيا وسط الهجوم الأخير الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وأبدى زيلينسكي مخاوف من أن يقل الاهتمام الدولي بأوكرانيا وسط الأحداث الدائرة في غزة، معربًا عن رغبته في استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وذلك بحسب مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني مع قناة "فرانس2" الفرنسية.

وحذر زيلينسكي من أن توقف المساعدات لكييف سيقلب الموازين لصالح روسيا.

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