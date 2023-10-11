جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد ارتفاع عدد قتلى هجوم حماس إلى 1200
تل أبيب - (د ب أ)
ارتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة حماس إلى 1200 على الأقل، حسبما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، ووصف الرقم بأنه "مذهل" و "لا يمكن تصوره".
وقال كونريكوس في تحديث صباحي إن "الغالبية الساحقة" من القتلى مدنيون، مضيفًا أن أكثر من 2700 شخص أصيبوا.
وقال المتحدث: "للأسف ، هناك شيء يخبرني أن هذه الأرقام ليست الأرقام النهائية".
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