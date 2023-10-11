بعد أقل من أسبوع.. زلزال جديد يضرب أفغانستان بقوة 6.3 درجات
كابول - (د ب ا)
ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان مجددًا اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.
وقالت الوكالة إن أكثر من 80 مصابا تم نقلهم للمستشفى ، بعدما ضرب الزلزال إقليم هيرات وأقاليم أخرى بغرب أفغانستان.
وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد.
وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.
وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الزلازل التي بلغت قوتها 3ر6 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.
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