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BBC

الداخلية الفلسطينية: الإسعاف غير قادر على الوصول للجرحى بحي الكرامة

11:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الإسعاف غير قادر على الوصول للجرحى بحي الكرامة

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وكالات

أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بوجود أعداد من الشهداء والجرحى جرّاء قصف الاحتلال المكثف على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وقالت الداخلية في بيان لها إن "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، مع عدم قدرة بسيل من الغارات المتواصلة، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدي".

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإنّ قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا، خلال قصفها منطقة الكرامة شمال قطاع غزة.

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