إعلان

BBC

سفيرة إسرائيل في مصر: لم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء

11:43 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، إنّه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

وتابعت السفيرة، في بيان لها، أنّ "إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حُدِدت، جليا، الحدود بين البلدين، سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضحت السفيرة الإسرائيلية، " لقد أصبح هذا النشاط ممكنا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل، عمليا، التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".

سوق مصراوى

السفيرة الإسرائيلية في مصر أميرة أورون إسرائيل سيناء الجيش المصري

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| لمساندة إسرائيل.. وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى البحر المتوسط