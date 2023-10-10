سفيرة إسرائيل في مصر: لم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء
مصراوي
قالت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، إنّه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.
وتابعت السفيرة، في بيان لها، أنّ "إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حُدِدت، جليا، الحدود بين البلدين، سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضحت السفيرة الإسرائيلية، " لقد أصبح هذا النشاط ممكنا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل، عمليا، التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".
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