الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 بينهم 260 طفلًا في غزة

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 900 شهيد، بينهم 260 طفلًا و230 سيدة وإصابة 4500 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي "يصعد هجماته الحربية المكثفة على قطاع غزة، ووسع من دائرة استهداف المنازل السكنية، التي تدمرها فوق رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق، استشهاد أسر بأكملها".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان مشترك، إن استهداف المدنيين في غزة بشكل منظم "يظهر تحللاً واضحاً من التزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني".

واعتبرت المؤسسات أن المدنيين الفلسطينيين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد "يدفعون من دمائهم ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستتصاعد في ظل الصمت الدولي، ما ينذر بنتائج إنسانية كارثية".

ودعت إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.

وحثت المؤسسات الحقوقية حكومات العالم على التحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية الإسرائيلية، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.