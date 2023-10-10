ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000 قتيل وأكثر من 2900 جريح
مصراوي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 1000 على الأقل وأكثر من 2900 جريح.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.
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