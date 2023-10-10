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BBC

وزير دفاع إسرائيل: نتجه نحو هجوم شامل على غزة

08:05 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "استعدنا السيطرة على المنطقة الحدودية مع غزة ونتجه نحو الهجوم الشامل".

ولفت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المقاومة الفلسطينية أرادت التغيير في غزة، وهذا ما سنفعله، وغزة لن تعود كما كانت وستندم على هذه اللحظة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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