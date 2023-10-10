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BBC

الاحتلال يكشف مقتل 2 من جنوده خلال الاشتباكات على الحدود اللبنانية الفلسطينية

07:59 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال كشف عن مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات المسلحة مع خلية قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين يوم أمس، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 بالمكان".

ودعا الاحتلال الإسرائيلي، مستوطني مستوطنة "المطلة" على الحدود مع لبنان لإخلاء منازلهم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية بقنابل فسفورية محرمة دولياً على مناطق محيطة بالحدود اللبنانية مع فلسطين، بحسب ما أوردته شبكة قدس الإخبارية.

وأعلنت كتائب القسام، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق محيطة بالحدود اللبنانية مع فلسطين، بالفسفور الأبيض المحرم دوليًّا.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليًّا شمال مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، قصف قطاع غزة، مستخدمًا قذائف الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراته على قطاع غزة.

استهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونقاط لحركة حماس في قطاع غزة.

فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية وعسقلان.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

سوق مصراوى

جيش الاحتلال حركة حماس المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى فلسطين

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