وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن حدث أمني في المجمع الحكومي بالقدس المحتلة

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وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، باشتباه في حدث أمني بالمجمع الحكومي في القدس المحتلة.

ولفتت المعلومات إلى أنه تم رفع حالة الاستنفار في القدس، وسط مطاردة الشرطة الإسرائيلية لسيارة، في شارع بيجن الرئيسي، والمجمع الحكومي مغلق الآن ويمنع الدخول والخروج.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.