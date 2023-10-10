إعلان

BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن حدث أمني في المجمع الحكومي بالقدس المحتلة

07:13 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

وسائل-إعلام-إسرائيلية-أنباء-عن-حدث-أمني-في-المجمع-

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، باشتباه في حدث أمني بالمجمع الحكومي في القدس المحتلة.

ولفتت المعلومات إلى أنه تم رفع حالة الاستنفار في القدس، وسط مطاردة الشرطة الإسرائيلية لسيارة، في شارع بيجن الرئيسي، والمجمع الحكومي مغلق الآن ويمنع الدخول والخروج.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

سوق مصراوى

المجمع الحكومي في القدس المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة الفلسطينية تفي بوعدها.. عسقلان أصبحت جحيم وخالية من المستوطنين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

أمن مصر القومي مسؤوليتي الأولى.. أول تعليق من السيسي بشأن الصراع في غزة