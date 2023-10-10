حرائق ودمار.. المقاومة تواصل قصف عسقلان بالصواريخ

وكالات

تواصل المقاومة الفلسطينية، قصف مدينة عسقلان إحدى مدن قطاع غزة برشقات صاروخية شديدة، ردا على العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي الخامسة مساء اليوم، أطلقت كتائب القسام،مئات الرشقات الصاروخية، على عسقلان مع انتهاء المهلة التي حددتها.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان، مع رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.

وأمهلت كتائب القسام، سكان مدينة عسقلان، مدة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمغادرتها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، "ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.